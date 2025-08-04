Голикова: Средствами маткапитала распорядились почти 1 млн семей

Около миллиона российских семей использовали средства материнского капитала в текущем году. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания проектного комитета по национальному проекту «Семья», сообщили в секретариате зампреда правительства.

Как отметила Голикова, такие меры как маткапитал, единое пособие и семейная ипотека уже доказали свою эффективность.

«Так, средствами материнского капитала в 2025 году уже распорядились почти 992 тыс. семей. Единое пособие получили 6,2 млн человек», - подчеркнула вице-премьер.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая сообщила, что в феврале 2026 года материнский капитал проиндексируют на размер фактической инфляции за 2025 год, пишет RT.

