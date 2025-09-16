«Отрасль надеется, что договорятся где-то «под ковром». Минпромторг пока только опубликовал проект приказа, где есть список этих машин. Сейчас идет торговля в рядах производителей, импортеров, чтобы их машины включили в список. Наивно думать, что закон пересмотрят, но можно ожидать, что договорятся сами производители. Если этого не произойдет, все не так радужно будет», - пояснил он.

По его словам, сейчас 60% машин такси не подходят под закон о локализации.

«Машины, которые мы закупали в 2020 году, в 2025 году уже точно выходят из эксплуатации. А новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские машины тоже слишком дороги. Есть Haval, который подойдет, но только для серии «Комфорт». Но надо понимать, что это кроссовер – не самая популярная машина в такси, нужны седаны. Если эти машины после первого марта выпадут из реестра, я думаю, что больше 200 тысяч водителей потеряют работу. Потому что сейчас получается, что 60% машин такси не соответствуют закону. Если их с дороги убрать, цена вырастет кратно. Цена может вырасти и в четыре раза, что станет катастрофой», - предупредил собеседник НСН.

Закон о локализации автомобилей затронет 700 тысяч водителей такси, работающих с агрегаторами, однако нужно сделать так, чтобы нововведения были максимально безболезненны для граждан - рост цен на поездки на 30% недопустим. Об этом НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

