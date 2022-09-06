Предложена новая система выплат пособий безработным
Специалисты НИФИ Минфина предложили усовершенствовать модель пособий по безработице, сообщает телеканал «360».
В настоящее время у безработных нет мотивации искать заработок. Однако даже сейчас соискатель может легко потерять финансовую помощь, если откажется от вариантов трудоустройства. Как считают эксперты, необходимо отменить принцип назначения пособий при регистрации в качестве безработного.
Денежную помощь нужно назначать лишь тем, чья семья признана малоимущей и в том случае, если безработица имеет длительный характер.
Как сообщил директор Института социально-экономических Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, цель инициативы — побудить людей пойти на работу. По его словам, пособие по безработице в РФ небольшое, только в период пандемии оно сравнялось с прожиточным минимумом.
По мнению специалиста, предложение исследователей уже частично реализовано. Поскольку безработного лишают пособия, если он не готов принять предложение центра занятости.
Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что порядка 200 тысяч россиян в ближайшем квартале могут стать безработными. Он напомнил, что различные варианты событий, связанных с возможной безработицей, обсуждались ещё 1,5 года назад.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- Предложена новая система выплат пособий безработным
- СМИ: переехавшие в Канаду украинцы пожалели об этом
- Лавров: Путин и Пашинян планируют встретиться на полях ВЭФ
- Новак объяснил, почему ОПЕК+ сократил добычу нефти
- Названа новая цель европейской поддержки Киева
- СМИ: не менее 5 военных Пакистана погибли в перестрелке с террористами
- Зеленский прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Великобритании
- Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
- МАГАТЭ 6 сентября обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС
- Валдис Пельш станет ведущим Летнего кубка КВН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru