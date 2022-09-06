Предложена новая система выплат пособий безработным

Специалисты НИФИ Минфина предложили усовершенствовать модель пособий по безработице, сообщает телеканал «360».

Профсоюзы хотят ввести страхование россиян от безработицы

В настоящее время у безработных нет мотивации искать заработок. Однако даже сейчас соискатель может легко потерять финансовую помощь, если откажется от вариантов трудоустройства. Как считают эксперты, необходимо отменить принцип назначения пособий при регистрации в качестве безработного.

Денежную помощь нужно назначать лишь тем, чья семья признана малоимущей и в том случае, если безработица имеет длительный характер.

Как сообщил директор Института социально-экономических Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, цель инициативы — побудить людей пойти на работу. По его словам, пособие по безработице в РФ небольшое, только в период пандемии оно сравнялось с прожиточным минимумом.

По мнению специалиста, предложение исследователей уже частично реализовано. Поскольку безработного лишают пособия, если он не готов принять предложение центра занятости.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что порядка 200 тысяч россиян в ближайшем квартале могут стать безработными. Он напомнил, что различные варианты событий, связанных с возможной безработицей, обсуждались ещё 1,5 года назад.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:РаботаБезработица
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры