Старший управляющий директор—начальник управления по работе с клиентами транспорта и автомобилестроения «Сбера» Антон Кирюхин сказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что регулирование в сфере локализации автомобилей необходимо ужесточать: вводить «санкции» в отношении тех, кто локализацией не занимается, а продолжает сборку, максимум сварку и окраску, отмечает «Коммерсант». По его словам, локализация ДВС и коробки передач — сложный вопрос, но есть простые компоненты, в которые можно инвестировать при понятной позиции китайских партнеров.

«Всё будет зависеть от жёсткости санкций. Сейчас, в тех условиях, в которых существует наш авторынок, санкции — не самый лучший стимул, чтобы эти компании оставались. Наоборот, нужно уменьшать утильсборы, делать больше льгот и так далее. Невозможно бесконечно закручивать гайки и повышать стоимость автомобиля за счёт введения всех этих санкций, штрафов и так далее. Всё‑таки всему есть предел: в какой‑то момент многим производителям будет просто невыгодно производить и продавать машины в России. Никто пока не знает, где этот предел, но мне кажется, что он уже близок. В Китае машина стоит один миллион рублей, а у нас — три. Если она будет стоить четыре‑пять миллионов рублей — это уже предел возможностей. Надо понимать, что наши граждане в последние годы не сильно богатеют. Нужно учитывать покупательную способность», — сказал собеседник НСН.