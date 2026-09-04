«Предел возможностей близок»: Почему рост утильсбора может обрушить авторынок
Сергей Радько сказал НСН, что иностранным автопроизводителям лучше предложить какие-то льготы, а не запугивать их санкциями.
Бесконечное повышение утильсбора и ужесточение регулирования могут привести к тому, что иностранным автопроизводителям станет просто невыгодно работать в России, сказал НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Старший управляющий директор—начальник управления по работе с клиентами транспорта и автомобилестроения «Сбера» Антон Кирюхин сказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что регулирование в сфере локализации автомобилей необходимо ужесточать: вводить «санкции» в отношении тех, кто локализацией не занимается, а продолжает сборку, максимум сварку и окраску, отмечает «Коммерсант». По его словам, локализация ДВС и коробки передач — сложный вопрос, но есть простые компоненты, в которые можно инвестировать при понятной позиции китайских партнеров.
«Всё будет зависеть от жёсткости санкций. Сейчас, в тех условиях, в которых существует наш авторынок, санкции — не самый лучший стимул, чтобы эти компании оставались. Наоборот, нужно уменьшать утильсборы, делать больше льгот и так далее. Невозможно бесконечно закручивать гайки и повышать стоимость автомобиля за счёт введения всех этих санкций, штрафов и так далее. Всё‑таки всему есть предел: в какой‑то момент многим производителям будет просто невыгодно производить и продавать машины в России. Никто пока не знает, где этот предел, но мне кажется, что он уже близок. В Китае машина стоит один миллион рублей, а у нас — три. Если она будет стоить четыре‑пять миллионов рублей — это уже предел возможностей. Надо понимать, что наши граждане в последние годы не сильно богатеют. Нужно учитывать покупательную способность», — сказал собеседник НСН.
По его словам, идея возрождения собственного автопрома с нуля — скорее спекуляция на патриотической повестке, чем реалистичный план.
«В плане производства автомобилей мы отстали от всего цивилизованного мира лет на пятьдесят. Пока мы будем развивать или искать технологии, появятся ещё более свежие технологии. Мы уже давным‑давно на задворках авторынка. Создавать свой автопром — просто спекуляция на горячей теме. Не получается у нас с автопромом, дальше мучиться с ним не следует. Пускай другие производители спокойно работают у нас. Автопроизводитель — коммерческая компания. Он должен производить машины и получать прибыль. Если ему это будет делать невыгодно, он просто не будет этим заниматься», — добавил эксперт.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр сказал НСН, что попытку лишить россиян подержанных автомобилей Hyundai, Kia, BMW и Mercedes из Южной Кореи можно воспринимать как усиление санкционного давления.
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