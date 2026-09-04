Россиянам объяснили, как отличить перепады настроения от биполярного расстройства
Резкие перепады настроения, эмоциональность и непредсказуемое поведение имеют мало общего с настоящим биполярным аффективным расстройством (БАР). Об этом «Газете.Ru» заявила психиатр-нарколог Мария Касперович.
Она пояснила, что БАР — тяжёлое состояние. Помимо эмоций оно затрагивает «мышление, поведение, сон и способность критически оценивать происходящее».
«При БАР речь идёт не о реакции на жизнь, а об эпизодах, возникающих независимо от обстоятельств и длящихся днями или неделями», — указала врач.
По словам эксперта, главный критерий любого расстройства — это влияние симптомов на жизнь человека.
«Если изменения настроения разрушают отношения, работу или безопасность — важно обратиться к специалисту», — заключила Касперович.
Ранее стало известно, что учёные Российской академии наук зафиксировали признаки депрессии у половины россиян из-за СВО и проблем в экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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