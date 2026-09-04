Россиянам объяснили, как отличить перепады настроения от биполярного расстройства

Она пояснила, что БАР — тяжёлое состояние. Помимо эмоций оно затрагивает «мышление, поведение, сон и способность критически оценивать происходящее».

«При БАР речь идёт не о реакции на жизнь, а об эпизодах, возникающих независимо от обстоятельств и длящихся днями или неделями», — указала врач.

По словам эксперта, главный критерий любого расстройства — это влияние симптомов на жизнь человека.

«Если изменения настроения разрушают отношения, работу или безопасность — важно обратиться к специалисту», — заключила Касперович.

Ранее стало известно, что учёные Российской академии наук зафиксировали признаки депрессии у половины россиян из-за СВО и проблем в экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

