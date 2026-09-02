Без подержанных BMW: Что подтолкнет россиян к покупке китайских автомобилей
Усиленный контроль за экспортом автомобилей в Южной Корее может в итоге привести к росту доли китайского автопрома на российском рынке, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Попытку лишить россиян подержанных автомобилей Hyundai, Kia, BMW и Mercedes из Южной Кореи можно воспринимать как усиление санкционного давления, сказал в беседе с НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Региональная таможня Инчхона в Южной Корее задержала четырех человек, которых подозревают в незаконном экспорте подержанных автомобилей в Россию и Белоруссию, пишет газета Chosun Daily. Хайцеэр отметил, что подобный инцидент может привести к усилению контроля за соблюдением санкционного режима.
«Из Кореи привозили много Hyundai, Kia, большое количество BMW, чуть меньше Mercedes. Могу предположить, что в дальнейшем последует усиление контроля. В массе своей в Россию шли подержанные машины. Фактически их привозили официальным путем, но мы знаем, что санкционный режим подразумевает ограничения по объему двигателя, цене и так далее. Сложно предсказать, как дальше будут развиваться события. Скорее всего, будут какие-то другие механизмы. К примеру, машины будут отправляться не в Россию, а в Киргизию. Но растамаживаться автомобили при этом будут в России», - допустил он.
По словам собеседника НСН, вероятное, усиление санкционного режима приведет к росту доли китайских автомобилей на российском рынке.
«Рынок начал меняться после изменения расчета утилизационного сбора, потому что стоимость автомобиля для многих стала еще более болезненной, она поднялась значительно. Если добавится усиление санкционного режима, очевидно, все больший объем рынка будут занимать автомобили из Поднебесной», - объяснил он.
Ранее Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, для которых применяются повышенные коэффициенты транспортного налога. Среди марок, попавших в список: Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Aurus, Tank и другие. В обновленный перечень вошли 305 моделей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей и 268 моделей дороже 15 млн рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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