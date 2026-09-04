Россияне устали от советов про финансовую подушку

Ещё 24% респондентов не верят в способность сформировать запас денег на три–шесть месяцев, а 28% назвали нереалистичным совет о полном отказе от кредитов и рассрочек. Каждый четвёртый россиянин заявил, что не сможет ежемесячно откладывать 20% дохода.

Самой неэффективной стратегией 45% опрошенных считают постоянное накопление с отказом от расходов на себя. Экономию на всём раскритиковали 38% россиян, а отказ от финансовых рисков — 23%. Совет ставить будущие потребности выше сегодняшних не одобрили 15% респондентов.

Отмечается, что 70% россиян рассказали, что иногда позволяют себе тратить больше своих возможностей, так как «жизнь одна».

Ранее операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов заявил, что не следует тратить на закрытие долгов финансовую подушку безопасности на случай потери работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».