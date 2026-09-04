«Газпром Арена» заявила об отсутствии в октябре концертов зарубежных исполнителей

В октябре 2026 года проведение на «Газпром Арене» выступлений каких-либо зарубежных артистов не планируется. Об этом говорится в Telegram-канале площадки.

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«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на «Газпром Арене» никаких концертов зарубежных исполнителей нет», - указано в сообщении.

Ранее представители «Газпром Арены» заявили, что площадка не участвовала в организации концерта рэпера Канье Уэста 10-11 октября и не подписывала никаких договоров об аренде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже глава Say Agency Анна Субчева указала, что от стадиона было получено письмо, подтверждающее разрешение на выход в анонс и продажу билетов на шоу.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Киреев
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