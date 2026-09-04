До 50 миллионов россиян могут остаться без интернета из-за новой реформы связи. Минцифры планирует обязать провайдеров покупать лицензию за 10 миллионов рублей, иметь капитал не менее 100 миллионов рублей и подключаться к СОРМ, пишет РБК. Эксперты предупреждают, что из-за этого рынок могут покинуть 4700 небольших операторов в 27 регионах, а доступность интернета снизится. Реформа также может затронуть дата-центры и небольшие IT-стартапы. Букштейн отметил, что крупные операторы связи и так покрывают почти все территории России.

«Такие требования выполнят только крупные операторы. Не очень понятно, зачем это делать. Малые операторы часто работают не на своих сетях. Малых осталось не так много. В своё время была ассоциация малых операторов, но в последнее время она что‑то затихла. Большие операторы имеют возможности, покрывают почти всю территорию. Малые операторы жаловались, что большие душат, захватывают рынок и так далее. Есть поговорка: на свете есть большие и маленькие собаки, вторые не должны испытывать дискомфорт от наличия больших. Но это в мире собак, в мире людей, видимо, немного по‑другому. Посмотрим, какие будут движения. Всё равно придётся прислушаться и к малым, и к большим, но пока это выглядит экзотично. Большие операторы держат рынок России. Я бы не сказал, что они делают это плохо», — сказал собеседник НСН.