Телеком-рынок предупредили о возможной монополизации
Рост монополизации рынка связи неизбежно влияет на ценообразование, но ситуацию должны держать под контролем профильные ведомства, сказал НСН Леонтий Букштейн.
Регуляторные требования, предъявляемые к телеком‑рынку, всё сильнее смещают баланс в пользу крупных игроков, а позиции небольших операторов становятся всё более уязвимыми, сказал НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
До 50 миллионов россиян могут остаться без интернета из-за новой реформы связи. Минцифры планирует обязать провайдеров покупать лицензию за 10 миллионов рублей, иметь капитал не менее 100 миллионов рублей и подключаться к СОРМ, пишет РБК. Эксперты предупреждают, что из-за этого рынок могут покинуть 4700 небольших операторов в 27 регионах, а доступность интернета снизится. Реформа также может затронуть дата-центры и небольшие IT-стартапы. Букштейн отметил, что крупные операторы связи и так покрывают почти все территории России.
«Такие требования выполнят только крупные операторы. Не очень понятно, зачем это делать. Малые операторы часто работают не на своих сетях. Малых осталось не так много. В своё время была ассоциация малых операторов, но в последнее время она что‑то затихла. Большие операторы имеют возможности, покрывают почти всю территорию. Малые операторы жаловались, что большие душат, захватывают рынок и так далее. Есть поговорка: на свете есть большие и маленькие собаки, вторые не должны испытывать дискомфорт от наличия больших. Но это в мире собак, в мире людей, видимо, немного по‑другому. Посмотрим, какие будут движения. Всё равно придётся прислушаться и к малым, и к большим, но пока это выглядит экзотично. Большие операторы держат рынок России. Я бы не сказал, что они делают это плохо», — сказал собеседник НСН.
По его словам, рост монополизации рынка связи неизбежно влияет на ценообразование, но ситуацию должны держать под контролем профильные ведомства.
«Чем монопольнее рынок, тем легче держать цены оставшимся у руля. Но мы надеемся на ФАС и на Минцифры, что они не дадут операторам разгуляться. Как всякий бизнес, они изворотливы. Они придумали пакетные предложения, всякие тарифы. Операторам живётся нелегко. Ушли поставщики оборудования, с которыми они десятилетия сотрудничали. Принято решение, что будем своё разрабатывать. Сейчас всё равно наша связь, наш интернет намного дешевле, чем в западных странах. Сейчас расходы у обычного абонента не такие уж и большие. Небольшие операторы остались где‑то в регионах. Их было много, но стало в два‑три раза меньше. Им сложно держать какие‑либо конкурентные цены», — добавил Букштейн.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал НСН, что исчезновение с рынка небольших сотовых операторов приведет к росту цен на услуги, а какие-то населенные пункты могут остаться без связи вообще.
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