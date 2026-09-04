«Рынок Дубая со старта десятилетия рос очень серьезными темпами, число сделок ежегодно росло более чем на 10%. Но охлаждение было неизбежно, поводом послужил конфликт вокруг Ирана. Снижение есть, но это снижение после очень сильного роста. Массового бегства из дубайских активов нет. Цены просели относительно показателей весны, так как собственники перестали их увеличивать. В марте, когда начался конфликт, реальный интерес к Дубаю даже вырос, все ждали спекулятивных распродаж, дисконт в 25-30 и более процентов, но этого не произошло. Власти делают все, чтобы сохранить интерес к недвижимости», - рассказал он.

По его словам, 90% неместных жителей не собираются покидать Дубай.

«Сейчас около 180 тысяч юнитов должно быть сдано до конца 2029 года, это большой объем. Пока не очень понятно, как рынок готов его переварить. Но это не значит, что будет сброс цен. 90% экспатов (человек, который временно или постоянно живет и работает в другой стране, прим. НСН) не собираются покидать Дубай. Туристы все равно будут приезжать, снимать что-то в аренду», - добавил собеседник НСН.

Черногория по-прежнему популярна у россиян за счет недорогой недвижимости. Об этом НСН заявил главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин.

