Бегства не произошло: Как рынок недвижимости Дубая пережил отток россиян
Филипп Березин заявил НСН, что 90% неместных жителей не собираются покидать Дубай.
Распродажи недвижимости в Дубае на фоне конфликта в Иране не произошло, рынок охладился, но не рухнул, рассказал НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
В Дубае в августе зарегистрировали 6412 сделок по продаже лотов в строящихся объектах недвижимости. Об этом сообщает консалтинговая компания Nikoliers со ссылкой на данные местного земельного департамента. Это на 48% меньше, чем было годом ранее. Спрос на недвижимость в Дубае со стороны граждан России также снижается, по крайней мере судя по закрытым сделкам, утверждают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Березин уверен, что охлаждение было неизбежно.
«Рынок Дубая со старта десятилетия рос очень серьезными темпами, число сделок ежегодно росло более чем на 10%. Но охлаждение было неизбежно, поводом послужил конфликт вокруг Ирана. Снижение есть, но это снижение после очень сильного роста. Массового бегства из дубайских активов нет. Цены просели относительно показателей весны, так как собственники перестали их увеличивать. В марте, когда начался конфликт, реальный интерес к Дубаю даже вырос, все ждали спекулятивных распродаж, дисконт в 25-30 и более процентов, но этого не произошло. Власти делают все, чтобы сохранить интерес к недвижимости», - рассказал он.
По его словам, 90% неместных жителей не собираются покидать Дубай.
«Сейчас около 180 тысяч юнитов должно быть сдано до конца 2029 года, это большой объем. Пока не очень понятно, как рынок готов его переварить. Но это не значит, что будет сброс цен. 90% экспатов (человек, который временно или постоянно живет и работает в другой стране, прим. НСН) не собираются покидать Дубай. Туристы все равно будут приезжать, снимать что-то в аренду», - добавил собеседник НСН.
Черногория по-прежнему популярна у россиян за счет недорогой недвижимости. Об этом НСН заявил главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин.
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