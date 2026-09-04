Во Франции издали указ, запрещающий летать тигровым комарам

Принятие указа объяснили тем, что тигровый комар является потенциальным переносчиком лихорадок Денге и Чикунгунья, а также вируса Зика. При этом отмечается, что полйты и укусы этих насекомых вызывают у населения «гнев и отчаянье».

В документе говорится, любой комар-нарушитель обязан прекратить полёт и направиться к установленным ловушкам. Содействовать в поиске нарушителей разрешается ласточкам, летучим мышам и другим животным.

«Эта тема одновременно забавная и смертельно серьёзная. Эти маленькие существа могут сделать жизнь людей невыносимой», - объяснил шутку Оливье Жоли, добавив, что ни один комар пока не был задержан.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил «Радиоточке НСН», что в России обитают переносчики лихорадки Западного Нила, это не только комары, но и клещи.

