Во Франции издали указ, запрещающий летать тигровым комарам
Оливье Жоли, мэр коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер во Франции издал шуточный указ, который запреет в муниципалитете полёты тигровых комаров. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Принятие указа объяснили тем, что тигровый комар является потенциальным переносчиком лихорадок Денге и Чикунгунья, а также вируса Зика. При этом отмечается, что полйты и укусы этих насекомых вызывают у населения «гнев и отчаянье».
В документе говорится, любой комар-нарушитель обязан прекратить полёт и направиться к установленным ловушкам. Содействовать в поиске нарушителей разрешается ласточкам, летучим мышам и другим животным.
«Эта тема одновременно забавная и смертельно серьёзная. Эти маленькие существа могут сделать жизнь людей невыносимой», - объяснил шутку Оливье Жоли, добавив, что ни один комар пока не был задержан.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил «Радиоточке НСН», что в России обитают переносчики лихорадки Западного Нила, это не только комары, но и клещи.
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