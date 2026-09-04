Мощи Дмитрия Донского нашли во время съемок ленты «Поле Куликово»
Съёмки масштабной исторической драмы «Поле Куликово» совпали по времени с обнаружением саркофагов князя Дмитрия Донского, его сына и внука. Об этом со ссылкой на онлайн-кинотеарт KION сообщает «Газета.Ru».
Создатели проекта также рассказали, что в рамках работы над лентой о противостоянии русских княжеств и Золотой Орды они консультировались с историками, археологами и представителями Русской православной церкви.
Кроме того, была изучена научная и художественная литература. Команда посетила музей-заповедник «Куликово поле». Всё для того, чтобы детально проработать аспекты быта, материальной культуры, вооружения, костюмов и духовной жизни той эпохи.
Главным героем «Поля Куликово» является удельный князь Михаил, который в борьбе с темником Золотой Орды Мамаем теряет семью, любовь и смысл жизни. В поисках возмездия он понимает, что его истинный долг — помочь объединению Руси.
Ранее замуправляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что частицы мощей князя Дмитрия Донского с 7 сентября будут находиться в храме Христа Спасителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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