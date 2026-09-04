Мощи Дмитрия Донского нашли во время съемок ленты «Поле Куликово»

Создатели проекта также рассказали, что в рамках работы над лентой о противостоянии русских княжеств и Золотой Орды они консультировались с историками, археологами и представителями Русской православной церкви.

Кроме того, была изучена научная и художественная литература. Команда посетила музей-заповедник «Куликово поле». Всё для того, чтобы детально проработать аспекты быта, материальной культуры, вооружения, костюмов и духовной жизни той эпохи.

Главным героем «Поля Куликово» является удельный князь Михаил, который в борьбе с темником Золотой Орды Мамаем теряет семью, любовь и смысл жизни. В поисках возмездия он понимает, что его истинный долг — помочь объединению Руси.

Ранее замуправляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что частицы мощей князя Дмитрия Донского с 7 сентября будут находиться в храме Христа Спасителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

