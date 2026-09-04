Вдова Караченцова рассказала, когда Ефремов вернется в кино

По её словам, сейчас Ефремову требуется время для поиска себя на театральной сцене, и она поддерживает выбор актёра в пользу театра.

«Он понял, что кино его отвлекает, а в театре он репетирует роли, работает с режиссёром. Он уверен, что позиция его правильная, и я тоже так считаю», - сказала актриса.

Поргина добавила, что её муж, народный артист РСФСР Николай Караченцов тоже всегда ставил спектакли на первое место.

Ранее стало известно, что Михаил Ефоремов вновь выйдет на сцену в новом сезоне театра «Мастерская 12» в спектакле «Васса Железнова», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».