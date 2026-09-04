Вдова Караченцова рассказала, когда Ефремов вернется в кино
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов вернётся в кино, когда придет время. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила заслуженная артистка РФ Людмила Поргина.
По её словам, сейчас Ефремову требуется время для поиска себя на театральной сцене, и она поддерживает выбор актёра в пользу театра.
«Он понял, что кино его отвлекает, а в театре он репетирует роли, работает с режиссёром. Он уверен, что позиция его правильная, и я тоже так считаю», - сказала актриса.
Поргина добавила, что её муж, народный артист РСФСР Николай Караченцов тоже всегда ставил спектакли на первое место.
Ранее стало известно, что Михаил Ефоремов вновь выйдет на сцену в новом сезоне театра «Мастерская 12» в спектакле «Васса Железнова», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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