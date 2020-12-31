Праздничные фейерверки в Москве будут запускать с одиннадцати площадок
В честь Нового года фейерверки в Москве запустят с 11 площадок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.
Главное мероприятие запланировано на Большом Москворецком мосту сразу после полуночи. Кроме того, в 01.00 фейерверки намечены на аллее Партизан на Поклонной горе, на берегу пруда в районе дома 18 по улице Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка «Дружбы» в Ховрино, в саду имени Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка имени Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив дома 41А по улице Гурьянова, на территории парка Южное Бутово, а также на территории ландшафтного парка «Митино».
Как сообщалось, ряд московских улиц перекроют в ночь на 1 января из-за проведения новогоднего салюта.
Ограничения в центре города начнутся 31 декабря с 7 утра и продлятся до 05.00 1 января на участке Большого Москворецкого моста в сторону улицы Варварка от Болотной улицы до Москворецкой улицы.
Проезд в московском метрополитене в новогоднюю ночь будет бесплатным до 6 утра 1 января, также будут действовать более 174 маршрутов наземного городского транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru