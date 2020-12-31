Праздничные фейерверки в Москве будут запускать с одиннадцати площадок

В честь Нового года фейерверки в Москве запустят с 11 площадок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

Главное мероприятие запланировано на Большом Москворецком мосту сразу после полуночи. Кроме того, в 01.00 фейерверки намечены на аллее Партизан на Поклонной горе, на берегу пруда в районе дома 18 по улице Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка «Дружбы» в Ховрино, в саду имени Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка имени Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив дома 41А по улице Гурьянова, на территории парка Южное Бутово, а также на территории ландшафтного парка «Митино».