Лавров: Россия откроет новые диппредставительства в четырех странах Африки
Россия планирует открытие дипломатических представительств в четырёх странах Африки. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе заседания Делового совета при министре иностранных дел России он уточнил, что речь идёт о дипломатических миссиях в Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских островов.
Министр напомнил, что в прошлом году российские посольства заработали в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Кроме того, был создан новый департамент партнёрства с Африкой.
Ранее Лавров заявил, что на Африканском континенте уже действует 45 российских посольств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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