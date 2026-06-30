Лавров: Россия откроет новые диппредставительства в четырех странах Африки

Россия планирует открытие дипломатических представительств в четырёх странах Африки. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия закрывает генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге

В ходе заседания Делового совета при министре иностранных дел России он уточнил, что речь идёт о дипломатических миссиях в Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских островов.

Министр напомнил, что в прошлом году российские посольства заработали в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Кроме того, был создан новый департамент партнёрства с Африкой.

Ранее Лавров заявил, что на Африканском континенте уже действует 45 российских посольств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
ТЕГИ:МИД РФРоссийское ПосольствоАфрикаРоссияСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры