Лавров: Россия откроет новые диппредставительства в четырех странах Африки

В ходе заседания Делового совета при министре иностранных дел России он уточнил, что речь идёт о дипломатических миссиях в Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских островов.

Министр напомнил, что в прошлом году российские посольства заработали в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Кроме того, был создан новый департамент партнёрства с Африкой.

Ранее Лавров заявил, что на Африканском континенте уже действует 45 российских посольств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

