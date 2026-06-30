Песков: Россия готова импортировать нефтепродукты
Россия контактирует с другими странами по теме импорта нефтепродуктов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, возможный импорт нефтепродуктов направлен на снижение ажиотажного спроса и стабилизацию топливного рынка России.
«Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то импорт будет происходить», - отметил представитель Кремля.
С какими именно странами Москва контактирует по данному вопросу он уточнить отказался.
Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти ведут переговоры с Казахстаном о возможности импорта Аи-92, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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