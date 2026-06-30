Песков: Россия готова импортировать нефтепродукты

Россия контактирует с другими странами по теме импорта нефтепродуктов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как раньше не будет: В Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо

По его словам, возможный импорт нефтепродуктов направлен на снижение ажиотажного спроса и стабилизацию топливного рынка России.

«Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то импорт будет происходить», - отметил представитель Кремля.

С какими именно странами Москва контактирует по данному вопросу он уточнить отказался.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти ведут переговоры с Казахстаном о возможности импорта Аи-92, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:БензинИмпортТопливоДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры