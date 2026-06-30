Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 июля
Увеличение пенсий с 1 2026 года затронет тех пенсионеров, которые в июне отметили своё 80-летие. Об этом сайту aif.ru заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он отметил, что речь идёт о двукратном увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, которая составляет 9 584,69 рубля, а также о надбавке за уход, равной 1 413,86 рубля.
«В июле... размер страховой пенсии с учётом указанных оснований для увеличений у пенсионера, пенсия у которого, например, составляла 32 073,99 рубля, возрастёт до 43 072,54 рубля», — уточнил эксперт.
Балынин добавил, что увеличение размера пенсионных выплат будет выполнено автоматически, подавать какие-либо заявления не придётся.
Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости начнут назначать автоматически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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