На Радио JAZZ стартует авторская программа пианиста Даниила Крамера
Наталья Фокина рассказала НСН, что «Игры в джаз» увлекут как искушенных меломанов, так и тех, кто только начинает знакомство с джазом.
Народный артист России, пианист и композитор Даниил Крамер запускает на Радио JAZZ свою авторскую программу «Игры в джаз», она станет ярким открытием для слушателей. Об этом НСН рассказала программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Наталья Фокина.
«Игры в джаз» перевернут представление аудитории о том, что представляет из себя этот музыкальный жанр. Так, например, композиции Иоганна Баха прозвучат в блюзовых тонах, а Вольфганга Моцарта станут бибопом. В разных выпусках будет представлен разбор мировых хитов вплоть до их гармонической и ритмической структуры, что позволит слушателям глубже проникнуть в природу джазового мышления и развить навык осознанного восприятия музыки.
«Для нас большая честь, что выдающийся музыкант российского джаза Даниил Крамер выбрал нашу радиостанцию для своей авторской программы. Он не просто виртуозный пианист, но и блестящий рассказчик, способный увлечь каждого и сделать джаз ближе, понятнее и увлекательнее для самой разной аудитории. Мы уверены, что «Игры в джаз» станут настоящим открытием для наших слушателей», – отметила Фокина.
Передача Крамера подойдет как тем, кто только начинает своё знакомство с джазом, так и искушенным меломанам, которые найдут в ней свежий взгляд на знакомые композиции.
«Игры в джаз» с Даниилом Крамером можно будет послушать по вторникам в 17:00, а повтор – по субботам в 12:00 на частоте 89.1 FM.
Напомним, что 30 июня известный трубач Вадим Эйленкриг в эфире Радио JAZZ 89.1 FM представит свой новый альбом «5G». Об этом он ранее сообщил НСН.
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