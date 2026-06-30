На Радио JAZZ стартует авторская программа пианиста Даниила Крамера

«Игры в джаз» перевернут представление аудитории о том, что представляет из себя этот музыкальный жанр. Так, например, композиции Иоганна Баха прозвучат в блюзовых тонах, а Вольфганга Моцарта станут бибопом. В разных выпусках будет представлен разбор мировых хитов вплоть до их гармонической и ритмической структуры, что позволит слушателям глубже проникнуть в природу джазового мышления и развить навык осознанного восприятия музыки.

«Для нас большая честь, что выдающийся музыкант российского джаза Даниил Крамер выбрал нашу радиостанцию для своей авторской программы. Он не просто виртуозный пианист, но и блестящий рассказчик, способный увлечь каждого и сделать джаз ближе, понятнее и увлекательнее для самой разной аудитории. Мы уверены, что «Игры в джаз» станут настоящим открытием для наших слушателей», – отметила Фокина.



Передача Крамера подойдет как тем, кто только начинает своё знакомство с джазом, так и искушенным меломанам, которые найдут в ней свежий взгляд на знакомые композиции.

«Игры в джаз» с Даниилом Крамером можно будет послушать по вторникам в 17:00, а повтор – по субботам в 12:00 на частоте 89.1 FM.

Напомним, что 30 июня известный трубач Вадим Эйленкриг в эфире Радио JAZZ 89.1 FM представит свой новый альбом «5G». Об этом он ранее сообщил НСН.

