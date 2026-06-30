Кравцов: Почти 9 тысяч человек сдали ЕГЭ на 100 баллов
Почти 9 тысяч участников Единого государственного экзамена в 2026 году сдали его на 100 баллов. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
«В целом по стране ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч», — указал он.
Кравцов назвал такие результаты «максимальным рекордом». Министр отметил, что 895 выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ, 73 ученика - 300 баллов, восемь человек - 400 баллов.
Кроме того, глава Минпросвещения сообщил, что основной период ЕГЭ прошел штатно, пишет RT. По словам Кравцова, экзамен провели на высоком организационном уровне, серьезных нарушений не зафиксировано.
Ранее Сергей Кравцов поздравил ученицу московской школы №1409 Екатерину Малкову, которая первой в истории сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов.
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