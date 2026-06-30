Силы ПВО РФ за сутки сбили более 800 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за сутки сбили 806 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

СМИ: Российские элиты готовятся к эскалации из-за налетов беспилотников

Как уточнили в военном ведомстве, речь идёт о БПЛА самолётного типа.

Кроме того, средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в в период с 20:00 мск 29 июня до 07:00 мск 30 июня в небе над Россией сбили 419 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиПВОМинобороны РФ

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