Силы ПВО РФ за сутки сбили более 800 украинских БПЛА
30 июня 202612:31
Алексей Филимонов
Российские средства ПВО за сутки сбили 806 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Как уточнили в военном ведомстве, речь идёт о БПЛА самолётного типа.
Кроме того, средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в в период с 20:00 мск 29 июня до 07:00 мск 30 июня в небе над Россией сбили 419 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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