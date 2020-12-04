Эксперт рассказал, как выбрать фейерверк к Новому году
Чтобы не ошибиться с выбором пиротехники, ее стоит брать в специализированных стационарных магазинах, обращая внимание на срок годности.
Просроченную пиротехнику брать не стоит, но если ее срок годности истекает завтра, то сегодня она вполне пригодна для использования и также безопасна, как и свежая, говорит президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев.
Также стоит смотреть сертификат соответствия и проверять, чтобы он совпадал самой продукцией, в пиротехнике должна быть понятная инструкция по использованию, передает «Радио1».
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