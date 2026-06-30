Центробанк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО
Центробанк РФ изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Как сообщает пресс-служба регулятора, новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов вступит в силу 11 июля.
В частности, при определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены её аналогов, если они на 70% меньше, чем у оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок.
Еще одно изменение касается учёта затрат на одноразовые детали, такие как уплотнители, наклейки и так далее. Расходы на них страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объёме.
«В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%», - указали в Центробанке.
Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) рекомендовали автомобилистам из-за перебоев с интернетом возить с собой бумажную версию полиса ОСАГО, сообщает Ura.ru.
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