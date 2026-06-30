Центробанк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО

В частности, при определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены её аналогов, если они на 70% меньше, чем у оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок.

Еще одно изменение касается учёта затрат на одноразовые детали, такие как уплотнители, наклейки и так далее. Расходы на них страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объёме.

«В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%», - указали в Центробанке.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) рекомендовали автомобилистам из-за перебоев с интернетом возить с собой бумажную версию полиса ОСАГО, сообщает Ura.ru.

