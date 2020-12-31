В Москве проезд в метро будет свободным в новогоднюю ночь

В систему метро входит также Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). Бесплатный проезд будет и в Рождество. Транспорт будет работать без перерывов с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Центральные диаметры в канун Нового года и Рождества будут работать дольше, на рейсы будут запущены дополнительные составы. Агентство напоминает, что в общественном транспорте нужно носить маску и перчатки в целях противодействия пандемии COVID-19.

