В Москве проезд в метро будет свободным в новогоднюю ночь

Проезд в московском метрополитене в новогоднюю ночь будет бесплатным до 6 утра 1 января, также будут действовать более 174 маршрутов наземного городского транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

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В систему метро входит также Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). Бесплатный проезд будет и в Рождество. Транспорт будет работать без перерывов с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Центральные диаметры в канун Нового года и Рождества будут работать дольше, на рейсы будут запущены дополнительные составы. Агентство напоминает, что в общественном транспорте нужно носить маску и перчатки в целях противодействия пандемии COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:Новый ГодМосковское МетроМосква
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