В Госдуме рассказали, когда стабилизируется ситуация с бензином
Ситуация с бензином в России остаётся контролируемой и в ближайшее время стабилизируется. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Он отметил, топливо в стране есть. При этом местами возникает ажиотаж, который приходится регулировать.
«Не хотел бы называть точные сроки, но даже с учетом ажиотажа, я думаю, что совсем-совсем в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону», — подчеркнул парламентарий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что запасы бензина в России сейчас составляют 1,7 млн тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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