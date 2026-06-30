В Госдуме рассказали, когда стабилизируется ситуация с бензином

Он отметил, топливо в стране есть. При этом местами возникает ажиотаж, который приходится регулировать.

«Не хотел бы называть точные сроки, но даже с учетом ажиотажа, я думаю, что совсем-совсем в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону», — подчеркнул парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что запасы бензина в России сейчас составляют 1,7 млн тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

