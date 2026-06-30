ВС РФ освободили Лесное и Ровное в Запорожской области
Российская армия освободила в Запорожской области населённые пункты Лесное и Ровное. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что населённые пункты были освобождены подразделениями группировки войск «Восток».
Отмечается, что освобождение Лесного создает условия для действий российских войск в районе Даниловки и продвижения в сторону Тимошовки.
«Освобождение Ровного позволило... развить продвижение на данном участке и усилить давление на оборону ВСУ в районе Долинки», - добавили в министерстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы группировки войск «Восток» освободили село Богодаровка в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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