ВС РФ освободили Лесное и Ровное в Запорожской области

В ведомстве уточнили, что населённые пункты были освобождены подразделениями группировки войск «Восток».

Отмечается, что освобождение Лесного создает условия для действий российских войск в районе Даниловки и продвижения в сторону Тимошовки.

«Освобождение Ровного позволило... развить продвижение на данном участке и усилить давление на оборону ВСУ в районе Долинки», - добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы группировки войск «Восток» освободили село Богодаровка в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

