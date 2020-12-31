В Москве из-за новогоднего салюта перекроют некоторые улицы
Ряд московских улиц перекроют в ночь на 1 января из-за проведения новогоднего салюта, сообщает РИА Новости.
Ограничения в центре города начнутся 31 декабря с 7 утра и продлятся до 05.00 1 января на участке Большого Москворецкого моста в сторону улицы Варварка от Болотной улицы до Москворецкой улицы.
С 23 часов 31 декабря до 00.15 1 января полностью перекроют движение на участке Большой Москворецкий мост от Болотной улицы до Москворецкой улицы, на Москворецкой улице от улицы Варварка до Москворецкой набережной.
Также движение транспорта будет ограничено на участке площади Васильевского спуска; на Кремлевской и Софийской набережных.
Движение транспорта запретят на улице Варварка.
Проезд в московском метрополитене в новогоднюю ночь будет бесплатным до 6 утра 1 января, также будут действовать более 174 маршрутов наземного городского транспорта.
В систему метро входит также Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). Бесплатный проезд будет и в Рождество. Транспорт будет работать без перерывов с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.
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