В России от гриппа привились почти 48 миллионов человек

В ведомстве указали, что в ходе селекторного совещания было дано поручение ускорить темпы вакцинации и завершить ее в первую декаду ноября, обращая особое вниманием к группам риска, в том числе профессиональным.

«Также было рекомендовано усилить информационную работу с населением и развернуть дополнительные пункты вакцинации», - говорится в сообщении.

Ранее генетики заявили, что грипп опаснее всего для корейцев, бурятов и якутов, которые имеют наибольший риск заражения, пишут «Известия».