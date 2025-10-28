В России от гриппа привились почти 48 миллионов человек

Прививку от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации сделали уже более 47,7 миллионов человек. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В марте будут умирать»: Заболеваемость гриппом вышла на 10-летний рекорд

В ведомстве указали, что в ходе селекторного совещания было дано поручение ускорить темпы вакцинации и завершить ее в первую декаду ноября, обращая особое вниманием к группам риска, в том числе профессиональным.

«Также было рекомендовано усилить информационную работу с населением и развернуть дополнительные пункты вакцинации», - говорится в сообщении.

Ранее генетики заявили, что грипп опаснее всего для корейцев, бурятов и якутов, которые имеют наибольший риск заражения, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГриппВакцинацияПрививкаРоспотребнадзор

