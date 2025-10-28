В России от гриппа привились почти 48 миллионов человек
Прививку от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации сделали уже более 47,7 миллионов человек. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что в ходе селекторного совещания было дано поручение ускорить темпы вакцинации и завершить ее в первую декаду ноября, обращая особое вниманием к группам риска, в том числе профессиональным.
«Также было рекомендовано усилить информационную работу с населением и развернуть дополнительные пункты вакцинации», - говорится в сообщении.
Ранее генетики заявили, что грипп опаснее всего для корейцев, бурятов и якутов, которые имеют наибольший риск заражения, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мультик для взрослых: Депутат и писатель поспорили из-за «Маши и медведя»
- «Не успел понять»: Футболист Мостовой рассказал о попытке похищения
- В России от гриппа привились почти 48 миллионов человек
- Риелторы объяснили рекордный рост рынка аренды жилья в Москве
- Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»
- Лавров: Москве нужны гарантии результата встречи Путина и Трампа
- Врачи поддержали обязательное посещение психолога для беременных
- Госдума одобрила отправку резервистов на защиту важных объектов в мирное время
- «Музыка скажет о многом»: Врач раскрыл, как избежать деменции
- Уличную певицу из Санкт-Петербурга оштрафовали по делу о дискредитации армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru