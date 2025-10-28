Лавров: Москве нужны гарантии результата встречи Путина и Трампа

Москве нужны гарантии, что саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа принесёт результат. Как сообщает RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров: Путин готов принять концепцию США по Украине

Он напомнил, что на встрече на Аляске российской стороной были поддержаны предложения, «которые за неделю до этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф привозил в Москву».

«Мы сказали, что готовы на этой основе двигаться уже к оформлению окончательных договоренностей... до сих пор ждем подтверждения США тех предложений... которые мы взяли за основу», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что прекращение огня на Украине противоречит договоренностям на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
