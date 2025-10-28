Лавров: Москве нужны гарантии результата встречи Путина и Трампа
Москве нужны гарантии, что саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа принесёт результат. Как сообщает RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что на встрече на Аляске российской стороной были поддержаны предложения, «которые за неделю до этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф привозил в Москву».
«Мы сказали, что готовы на этой основе двигаться уже к оформлению окончательных договоренностей... до сих пор ждем подтверждения США тех предложений... которые мы взяли за основу», - заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что прекращение огня на Украине противоречит договоренностям на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
