Лавров: Москве нужны гарантии результата встречи Путина и Трампа

Он напомнил, что на встрече на Аляске российской стороной были поддержаны предложения, «которые за неделю до этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф привозил в Москву».

«Мы сказали, что готовы на этой основе двигаться уже к оформлению окончательных договоренностей... до сих пор ждем подтверждения США тех предложений... которые мы взяли за основу», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что прекращение огня на Украине противоречит договоренностям на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».