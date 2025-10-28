Госдума одобрила отправку резервистов на защиту важных объектов в мирное время

Депутаты Госдума сразу в трёх чтениях приняли закон, позволяющий привлекать резервистов на защиту критически важных объектов в мирное время. Об этом сообщает RT.

Речь идёт о гражданах, которые добровольно заключили с Минобороны РФ контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Их смогут привлекать на двухмесячные спецсборы на основании указа президента РФ, а порядок их проведения установит кабмин.

Под критически важным объектами подразумеваются дорожная и энергетическая инфраструктура, нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что резервистов не будут привлекать к участию в спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
