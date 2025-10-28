Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»
Отношения США с Японией остаются близкими, несмотря на то, что между странами произошел небольшой конфликт. Как сообщает RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Так глава Белого дома выразился, говоря об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, однако позже он изменил формулировку.
«Но после столь ужасающего события наши страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить», - добавил Трамп.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США являются единственной страной в мире, которая дважды применила ядерное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Риелторы объяснили рекордный рост рынка аренды жилья в Москве
- Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»
- Лавров: Москве нужны гарантии результата встречи Путина и Трампа
- Врачи поддержали обязательное посещение психолога для беременных
- Госдума одобрила отправку резервистов на защиту важных объектов в мирное время
- «Музыка скажет о многом»: Врач раскрыл, как избежать деменции
- Уличную певицу из Санкт-Петербурга оштрафовали по делу о дискредитации армии
- Авиакомпании получат первые импортозамещенные МС-21 уже в 2026 году
- Инвестфорум БРИКС проведет круглый стол в Казани
- Депутат Бессараб: На оплату лекарств пенсионерам уйдет триллион рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru