Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»

Отношения США с Японией остаются близкими, несмотря на то, что между странами произошел небольшой конфликт. Как сообщает RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

Так глава Белого дома выразился, говоря об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, однако позже он изменил формулировку.

«Но после столь ужасающего события наши страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить», - добавил Трамп.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США являются единственной страной в мире, которая дважды применила ядерное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

