Риелторы объяснили рекордный рост рынка аренды жилья в Москве
За год стоимость аренды жилья в Москве в среднем выросла на 12%, дальнейшую динамику будет диктовать политическая и экономическая ситуация в стране, сказала НСН Наталья Перескокова.
Сегодня в Москве особенно заметен рост краткосрочной аренды жилья, связанный с увеличением внутреннего туризма, развитием гибких форм проживания и спросом со стороны корпоративных клиентов. В целом же стоимость аренды жилья в столице выросла на 12%, заявила НСН риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
В октябре 2025 года московский рынок аренды жилья достиг исторического максимума. Согласно исследованию агентства «Инком-Недвижимость», снять «однушку» в Москве в среднем можно за 52-66 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную квартиру — за 70-85 тысяч рублей, а трехкомнатную — за 75-90 тысяч рублей. Перескокова отметила, что сегодня на рынке наблюдается рост спроса на краткосрочную аренду.
«Спрос на аренду остается высоким, причем как на краткосрочную, так и на долгосрочную аренду. Примерно в 68-70% случаев заключаются договоры на долгосрочную аренду от общего объема сделок, на краткосрочную аренду приходится около 30%, при этом краткосрочная аренда растет. Рост краткосрочной аренды связан с тем, что увеличился поток внутреннего туризма, особенно в крупных городах и в южных регионах, развиваются гибкие формы проживания — мобильный образ жизни, характерный для мигрантов и фрилансеров, а также вырос спрос со стороны корпоративных клиентов. Если говорить о долгосрочной аренде, то сегодня одно- или двухкомнатную квартиру в Москве можно сдать за 50-90 тысяч рублей. Но нужно понимать, что однокомнатная квартира в Бирюлеве может стоить и 30 тысяч, а “двушку” в Чертанове можно снять и за 40 тысяч. Главное условие — наличие мебели и техники, также более востребованы новостройки с хорошей инфраструктурой в ЖК комфорт-класса и бизнес-класса. Кроме того, очень вырос запрос на проживание с животными», — сказала Перескокова.
Собеседница НСН добавила, что цены на аренду растут в рамках инфляции, а дальнейшая динамика будет зависеть от экономической и политической ситуации.
«Цены выросли, но в рамках инфляции. За год цены выросли в среднем на 12%, но в ряде случаев роста не наблюдалось. Будут ли цены расти еще, будет зависеть от общей экономической и политической ситуации в стране. Например, спрос на аренду уменьшится, если ЦБ снизит ключевую ставку, — в этом случае больше россиян смогут позволить себе собственное жилье», — указала эксперт.
В заключение Перескокова пояснила, сколько сегодня стоят услуги риелтора при найме жилья.
«В среднем услуги риелтора стоят 50% от месячной аренды. Как правило, их оплачивает наниматель», — подытожила она.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России владельцам квартир не будет требоваться собирать письменное согласие у соседей.
