Правозащитник призвал власти показать «неприязнь к пыткам»
Правозащитники ограничены в своих правах, а государство преследует борцов с пытками вместо их организаторов, рассказал правозащитник Иван Мельников.
Издевательства над заключенными будут продолжаться, если государство не пресечет подобную практику, заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее проект Gulagu.net обнародовал новые видеозаписи с пытками и издевательствами над заключенными в областной туберкулезной больнице № 1 ФСИН в Саратовской области. В публикацию вошли шесть эпизодов изнасилований и издевательств, которые происходили, по данным портала, с июля 2015 года по сентябрь 2020 года.
«Я все-таки надеюсь, что будут выяснены и наказаны все виновные в этой жуткой истории, в пытках. К сожалению, пока не видел информации о большом количестве громких арестов, хотя эти ужасные преступления совершались много лет. Мы получили видеосвидетельства, но сотрудники по статье о злоупотреблении своим служебным положением, по статье о бездействии еще не привлекались. Последние свидетельские показания подтверждают данные факты. Но всё ещё информацию о том, что арестовано большое количество сотрудников ФСИН, мы с вами не получаем, что прискорбно, потому что надо бороться с этим. Государство должно показать неприязнь к пыткам, а на сегодняшний день мы получаем уголовное дело против [обнародовавшего видеозаписи программиста] Сергея Савельева, и исполнителей-"активистов", а не против сотрудников, причастных к этим зверствам. Если государство не вмешается, то где пытали, там и будут пытать», - подчеркнул он.
По словам Мельникова, правозащитники надеются, но не могут быть уверенными в неотвратимости наказания для организаторов подобных преступлений.
«Они знали об этом, поощряли, давали задания, но в целом у общества тает надежда на справедливое правосудие по отношению к этим особо тяжким преступлениям. Должно что-то предприниматься, увеличиваться прозрачность пенитенциарной системы, должен осуществляться независимый контроль. А в абсолютном большинстве тюрем намеренно не пускают правозащитников с активной гражданской позицией, которые в предыдущих составах общественной наблюдательной комиссии (ОНК) проявили себя. В одном из региональных ОНК председательница даже не реагировала на рассказ заключенного о пытках и избиениях, не смотрела в его сторону, есть видеозапись с этой встречи. А когда правозащитники видят такие изуверства, которые происходят в некоторых колониях, они не должны бояться вступить в борьбу, они должны драться за права человека. В Москве, например, не пускают с покамерным обходом, ссылаясь на пандемию, и никто ничего не может сделать с этим. Я не вижу тенденции к улучшению. А нужно менять эту тенденцию, иначе дальше будет хуже. Надо помнить, что те, кто строил ГУЛАГ, сами в нем потом оказались», - напомнил правозащитник.
Заключенные, пытавшие сокамерников в Саратовской области, согласовали свои действия с начальством тюрем, сообщили ранее авторы портала Gulagu.net.
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