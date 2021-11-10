Правозащитник призвал власти показать «неприязнь к пыткам»

По словам Мельникова, правозащитники надеются, но не могут быть уверенными в неотвратимости наказания для организаторов подобных преступлений.

«Они знали об этом, поощряли, давали задания, но в целом у общества тает надежда на справедливое правосудие по отношению к этим особо тяжким преступлениям. Должно что-то предприниматься, увеличиваться прозрачность пенитенциарной системы, должен осуществляться независимый контроль. А в абсолютном большинстве тюрем намеренно не пускают правозащитников с активной гражданской позицией, которые в предыдущих составах общественной наблюдательной комиссии (ОНК) проявили себя. В одном из региональных ОНК председательница даже не реагировала на рассказ заключенного о пытках и избиениях, не смотрела в его сторону, есть видеозапись с этой встречи. А когда правозащитники видят такие изуверства, которые происходят в некоторых колониях, они не должны бояться вступить в борьбу, они должны драться за права человека. В Москве, например, не пускают с покамерным обходом, ссылаясь на пандемию, и никто ничего не может сделать с этим. Я не вижу тенденции к улучшению. А нужно менять эту тенденцию, иначе дальше будет хуже. Надо помнить, что те, кто строил ГУЛАГ, сами в нем потом оказались», - напомнил правозащитник.

Заключенные, пытавшие сокамерников в Саратовской области, согласовали свои действия с начальством тюрем, сообщили ранее авторы портала Gulagu.net.

