Новые кадры издевательств над заключенными опубликованы на портале Gulagu.net

Заключенные, пытавшие сокамерников в Саратовской области, согласовали свои действия с начальством тюрем. Об этом говорится на правозащитном портале Gulagu.net.

По их данным, «активисты» подвергали пыткам тех осужденных, которые не хотели сотрудничать с начальством. Не менее пяти сотрудников ФСИН и администрации тюрем курировали процесс.

На сайте были опубликованы новые кадры с издевательствами над заключенными. По данным источника, они происходили в туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН Саратовской области. На видео зафиксировано шесть случаев насилия над осужденными.