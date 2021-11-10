Новые кадры издевательств над заключенными опубликованы на портале Gulagu.net

Заключенные, пытавшие сокамерников в Саратовской области, согласовали свои действия с начальством тюрем. Об этом говорится на правозащитном портале Gulagu.net.

По их данным, «активисты» подвергали пыткам тех осужденных, которые не хотели сотрудничать с начальством. Не менее пяти сотрудников ФСИН и администрации тюрем курировали процесс.

На сайте были опубликованы новые кадры с издевательствами над заключенными. По данным источника, они происходили в туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН Саратовской области. На видео зафиксировано шесть случаев насилия над осужденными.

«Франция не выдаст»: Правозащитник сравнил программиста Савельева со Сноуденом

Ранее бывший заключенный белорусский программист Сергей Савельев рассекретил кадры издевательств над осужденными в тюрьмах России, после чего покинул пределы страны. Предположительно он находится во Франции. В России он объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в распространении видео с пытками над заключенными в российских тюрьмах.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что прошедшим через издевательства в местах лишения свободы нужно давать полную информацию о пытках, иначе расследование таких дел не состоится.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТюрьмыФСИНСаратовская ОбластьЗаключенные
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