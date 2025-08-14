Правозащитник призвал россиян не делать квесты на костях
Никто не может запрещать собственнику проводить любые мероприятия в своем помещении, но не стоит забывать об этике заявил НСН Иван Мельников.
Во всем мире бывшие тюрьмы используют как угодно, но в «Крестах» в Санкт-Петербурге расстреливали людей, нельзя забывать об этом, рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в эфире НСН.
В бывшем следственном изоляторе «Кресты» на Арсенальной набережной Петербурга начнут проводить квесты за полмиллиона рублей. Одиночная программа предполагает суточное нахождение в камере без ключей по статье, которую выдумывает для себя сам арестант. Его научат варить чифир, «держать дорогу» (поддерживать связь между камерами), плести «коня» (веревочное приспособление, с помощью которого можно забросить сообщение в другую камеру), делать нычки, правильно общаться с другими заключенными и охраной, а также другим премудростям тюремной жизни. Мастер-классы будут проводить «специалисты» — бывшие арестанты, об этом сообщило Агентство розыгрышей «Белая спина». Его представители добавили, что проведут первый такой квест уже в конце августа. Мельников отметил, что в этом нет ничего удивительного.
«Такая практика существует во многих зарубежных странах, когда подобного рода учреждения используют для различных целей, в том числе и для гостиниц. Если говорить про место, то это не самая хорошая идея с точки зрения того, что все-таки там людей расстреливали. Не стоит об этом забывать, поэтому тут вопрос этичности. Будут ли такие квесты пользоваться популярностью? Думаю, что да, у нас подобная тематика достаточно востребована. Правильно было бы использовать данное учреждение иначе, но собственник уже приобрел его, поэтому имеет право использовать так, как он посчитает нужным. Сложный вопрос, популяризирует ли это воровскую эстетику. Одно дело, когда ты сидишь в ресторане под соответствующую музыку, вокруг каким-то образом создается “блатная” атмосфера, и ты ничего страшного в этом не видишь. Конечно, в реальности все не так. Люди, которые попадают в тюрьмы и исправительные учреждения, мягко сказать, не сильно этому рады», — подчеркнул он.
Ранее бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай заявила в пресс-центре НСН, что проводить квесты в бывшем следственном изоляторе «Кресты» небезопасно со всех точек зрения.
