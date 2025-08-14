Во всем мире бывшие тюрьмы используют как угодно, но в «Крестах» в Санкт-Петербурге расстреливали людей, нельзя забывать об этом, рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в эфире НСН.

В бывшем следственном изоляторе «Кресты» на Арсенальной набережной Петербурга начнут проводить квесты за полмиллиона рублей. Одиночная программа предполагает суточное нахождение в камере без ключей по статье, которую выдумывает для себя сам арестант. Его научат варить чифир, «держать дорогу» (поддерживать связь между камерами), плести «коня» (веревочное приспособление, с помощью которого можно забросить сообщение в другую камеру), делать нычки, правильно общаться с другими заключенными и охраной, а также другим премудростям тюремной жизни. Мастер-классы будут проводить «специалисты» — бывшие арестанты, об этом сообщило Агентство розыгрышей «Белая спина». Его представители добавили, что проведут первый такой квест уже в конце августа. Мельников отметил, что в этом нет ничего удивительного.