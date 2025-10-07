Без вкладов в недвижимость: Экономист объяснила рекордные накопления россиян

Россияне кладут деньги на депозиты, а недвижимость просела на 24%, заявила экономист, эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.

«У нас сейчас накоплений больше 60 триллионов. Это связано в первую очередь с тем, что у граждан нет понимания, какие есть инвестиционные инструменты кроме депозитов. Депозиты – это понятная история, хорошая доходность. Поэтому все положили деньги на вклады сейчас. Недвижимость просела на 24%, потому что очень высокие ставки, инвестиции в недвижимость сейчас стагнируют. Недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге практически никогда не падала сильно. С жильем сейчас есть нюансы, но от коммерческой недвижимости ждем стабилизации», - отметила она.

Золото выглядит рискованным и непредсказуемым инструментом для инвестиций, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.



