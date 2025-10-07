Лучше выбрать депозит: Курс золота на коротких сроках назвали непредсказуемым

Золото выглядит рискованным и непредсказуемым инструментом для инвестиций, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«Надо понимать, что для простого физического лица золото выглядит максимально непредсказуемо с точки зрения потенциальных событий. Если вы готовы в своем портфеле держать золото ближайшие десять лет, такой актив был бы интересен. Если вы оцениваете на ближайший год или пытаетесь накопить на машину, квартиру, то выбираем банковский депозит. Банковский депозит победил в России все и вся, победил фондовый рынок, рынок облигаций. Сейчас все физические лица пользуются перегревом экономики. К золоту нужно относиться очень аккуратно, это рискованный актив, поезд уехал, чтобы извлекать какую-то пользу из этого актива», - рассказал он.

Аналитики утверждают, что доля россиян, готовых регулярно откладывать деньги, выросла до 56% за последний год, а доля тех, кто уже сберегает средства и готовы инвестировать дальше, выросла с 70 до 90%, сообщают СМИ. Самым популярным инструментом для накоплений и инвестиций в 2025 году среди россиян назван - банковский вклад (61%). При этом в сентябре физлица вложили в акции, облигации и паи фондов на Мосбирже рекордные 317 млрд руб. Показатель в 2,6 раза превышает результаты сентября прошлого года. А вот совокупный объем инвестиций в недвижимость Москвы по итогам девяти месяцев 2025 года составил 448 млрд рублей. Текущее значение на 12% ниже результата за аналогичный период 2024 года, сообщают аналитики.

