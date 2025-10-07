ФСБ задержала мужчину, призывавшего бомбить Москву

Жителя подмосковного Подольска задержали за призывы бомбить гражданскую инфраструктуру и военно-промышленные предприятия в Москве и области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Мужчина оставлял соответствующие сообщения в публичных проукраинских каналах в мессенджере Telegram. Злоумышленник пытался запугать население и воздействовать на ход специальной военной операции.

Правоохранители возбудили уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде. Фигурант признал свою вину, мужчина арестован.

Ранее ФСБ задержала пять россиян, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске, Орле, напоминает «Свободная пресса».

