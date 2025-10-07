Суд заочно приговорил телеведущую Лазареву к семи годам колонии

Телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к семи годам заключения, добавив в срок наказание в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Пресненский суд.

«Назначить... наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии общего режима», - постановил суд.

Фигурантке добавили полгода заключения к вынесенному ранее приговору в виде 6,5 года колонии по уголовному делу об оправдании терроризма. Суд принял решение заочно, поскольку обвиняемая находится за пределами РФ и объявлена в федеральный розыск, пишет «Свободная пресса».

В августе Пресненский суд начал заочное рассмотрение дела в отношении Лазаревой, которая в течение года дважды была привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.

