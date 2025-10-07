Суд заочно приговорил телеведущую Лазареву к семи годам колонии
Телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к семи годам заключения, добавив в срок наказание в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Пресненский суд.
«Назначить... наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии общего режима», - постановил суд.
Фигурантке добавили полгода заключения к вынесенному ранее приговору в виде 6,5 года колонии по уголовному делу об оправдании терроризма. Суд принял решение заочно, поскольку обвиняемая находится за пределами РФ и объявлена в федеральный розыск, пишет «Свободная пресса».
В августе Пресненский суд начал заочное рассмотрение дела в отношении Лазаревой, которая в течение года дважды была привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Римская насмешка: Кого Трамп хочет разозлить боем UFC в Белом доме
- В Ленинградской области от отравления поддельным алкоголем погибли 45 человек
- МИД: Россия не планирует размещать военные базы в Афганистане
- ВС России освободили Федоровку и Нововасилевское
- Над Черным морем сбили девять украинских беспилотников
- Инвестор назвал преимущества вложений в золото вместо акций и депозитов
- В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с «Камазом»
- Без вкладов в недвижимость: Экономист объяснила рекордные накопления россиян
- Суд заочно приговорил телеведущую Лазареву к семи годам колонии
- В Госдуме объяснили, как изменить механизм маткапитала для повышения рождаемости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru