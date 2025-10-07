В Госдуме заявили, что России требуются сотни триллионов инвестиций

Российской экономике требуются сотни триллионов инвестиций, но пока для этого нет необходимых условий, заявил член комитета Госдумы по бюджетам и налогам Евгений Федоров в пресс-центре НСН.

«У нас есть, конечно, внутренние инвестиции, но это маленький процент от того, что требуется стране и экономике. Стране и экономике требуются сотни триллионов инвестиций. При этом надо учитывать, что у нас сложилась система торговых отношений, при которых разница в экспорте и импорте у нас порядка 300 миллиардов долларов ежегодно, что означает, что мы содержим мировую экономику. Мы продаем товаров в два раза больше, чем покупаем. Нам придется менять макроэкономические параметры, включая обнуление ключевой ставки, а также покупать столько же, сколько продаем. Это создаст условия для внутренних инвестиций», - рассказал он.

Аналитики утверждают, что доля россиян, готовых регулярно откладывать деньги, выросла до 56% за последний год, а доля тех, кто уже сберегает средства и готовы инвестировать дальше, выросла с 70 до 90%, сообщают СМИ. Самым популярным инструментом для накоплений и инвестиций в 2025 году среди россиян назван - банковский вклад (61%). При этом в сентябре физлица вложили в акции, облигации и паи фондов на Мосбирже рекордные 317 млрд руб. Показатель в 2,6 раза превышает результаты сентября прошлого года. А вот совокупный объем инвестиций в недвижимость Москвы по итогам девяти месяцев 2025 года составил 448 млрд рублей. Текущее значение на 12% ниже результата за аналогичный период 2024 года, сообщают аналитики.

