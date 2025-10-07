В России предложили ввести обязательную маркировку мясных изделий

Минпромторг предложил ввести в России поэтапную обязательную маркировку мясных и колбасных изделий. Об этом говорится в сообщении министерства.

Ведомство разработало проект постановления о введении маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий, в том числе мясных субпродуктов и упакованных в потребительскую упаковку продуктов из мясного жира.

«С 1 марта 2026 г. начало регистрации участников оборота в системе маркировки, с 1 августа 2026 г. – обязательная маркировка мясных продуктов, а с 1 октября 2026 г. – обязательная маркировка колбасных изделий», - указал Минпромторг.

Как ожидается, принятые меры поспособствуют сокращению объемов незаконного оборота продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики. Также нововведения призваны предоставить потребителям возможность получить все необходимые сведения о товаре, проверить его на легальность и при необходимости направить жалобу о нарушениях.

Ранее стало известно, что с 1 октября в РФ станет обязательной маркировка товаров «Честный знак» для косметики, средств личной гигиены и бытовой химии, пишет «Свободная пресса».

