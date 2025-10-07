В России предложили ввести обязательную маркировку мясных изделий
Минпромторг предложил ввести в России поэтапную обязательную маркировку мясных и колбасных изделий. Об этом говорится в сообщении министерства.
Ведомство разработало проект постановления о введении маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий, в том числе мясных субпродуктов и упакованных в потребительскую упаковку продуктов из мясного жира.
«С 1 марта 2026 г. начало регистрации участников оборота в системе маркировки, с 1 августа 2026 г. – обязательная маркировка мясных продуктов, а с 1 октября 2026 г. – обязательная маркировка колбасных изделий», - указал Минпромторг.
Как ожидается, принятые меры поспособствуют сокращению объемов незаконного оборота продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики. Также нововведения призваны предоставить потребителям возможность получить все необходимые сведения о товаре, проверить его на легальность и при необходимости направить жалобу о нарушениях.
Ранее стало известно, что с 1 октября в РФ станет обязательной маркировка товаров «Честный знак» для косметики, средств личной гигиены и бытовой химии, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили, что России требуются сотни триллионов инвестиций
- В России предложили ввести обязательную маркировку мясных изделий
- ФСБ задержала мужчину, призывавшего бомбить Москву
- Группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
- Лавров провел встречу с главой МИД Афганистана
- Налог взлетел в 25 раз: Владельцы закрывают автосервисы и уходят в найм
- Глава Минтруда высказался о возможности введения четырехдневки по всей России
- На территории предприятия в Дзержинске упали обломки БПЛА
- Безработных прижмут? Как государство решило взяться за «тунеядцев»
- Роспотребнадзор опроверг сведения о массовых вспышках вируса Коксаки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru