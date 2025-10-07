Инвестор назвал преимущества вложений в золото вместо акций и депозитов

Золото – это защитный инструмент на фоне неопределенностей в мировых экономиках, заявил профессиональный инвестор, основатель инвестиционной компании Дмитрий Домбровский в пресс-центре НСН.

«Депозит – это максимум уход от инфляции. Даже с учетом подскока ставки средняя доходность по депозитам – 9%. Есть вытекающие риски, так как только в одной валюте, не учитываются кризисы банковской сферы. На долгосрочный период это важный момент, который стоить учитывать. За последние 100 лет было пять случаев, когда накопления граждан обнулялись. Надо искать варианты. И тут у нас есть золото, акции, недвижимость, биткоин. Что касается золота, есть рост доли золота. Оно выросло в два раза, все присмотрелись, зачем такой рост упускать? У акций российских были максимальные оттоки перед ростом в 30%, это классика. Если золото включать в портфель, лучше заранее. Сейчас у нас момент неопределенности в крупных экономиках, золото выступает защитным инструментом. Депозиты – это очень краткосрочная история», - отметил он.

Осенью 2025 года мировые инвесторы вложили в золотые фонды свыше $15 млрд, это второй по величине результат за все время наблюдений. Котировки регулярно обновляют исторический максимум, а интерес к металлу связан с ожиданием новых шагов ФРС по снижению базовой ставки. Аналитики ожидают, что в ближайшее время стоимость драгоценного металла превысит $4 тыс. за унцию.

