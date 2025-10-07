Над Черным морем сбили девять украинских беспилотников
7 октября 202512:02
Девять дронов ВСУ ликвидировали над водами Черного моря. Об этом рассказали в Минобороны.
Ведомство уточнило, что БПЛА сбили в период с 08.00 до 11.00 мск, пишет RT.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», - подчеркнули в министерстве.
Минувшей ночью над морем было ликвидировано 13 дронов ВСУ.
