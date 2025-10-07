Над Черным морем сбили девять украинских беспилотников

Девять дронов ВСУ ликвидировали над водами Черного моря. Об этом рассказали в Минобороны.

Над российскими регионами сбили 184 украинских беспилотника

Ведомство уточнило, что БПЛА сбили в период с 08.00 до 11.00 мск, пишет RT.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», - подчеркнули в министерстве.

Минувшей ночью над морем было ликвидировано 13 дронов ВСУ.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
