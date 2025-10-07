В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с «Камазом»

Пассажирский поезд и грузовик «Камаз» столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане. Об этом заявили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Авария произошла 7 октября на 753-м километре Горьковской железной дороги близ станции Свияжск.

«Автомобиль и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения, человеческих жертв нет», - отметили в СК.

Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом, водитель авто погиб, пишет «Свободная пресса».

