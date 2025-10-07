«Как правозащитник я считаю, что наручники можно использовать только в крайних случаях, когда человек представляет угрозу для общества и когда велик риск, что он сбежит. Во всех остальных случаях это недопустимо. Мы будем наблюдать за тем, как нововведения будут реализовываться на практике. Изначально планировалось, что любой сотрудник сможет применять наручники и не должен будет об этом докладывать. Вроде сейчас удалось добиться, что правоохранители должны обязательно рапортовать о применении наручников начальнику учреждения, а в ряде случаев — прокуратуре. Если будет так, то это уже хорошо, потому что в этом случае, если наручники были применены безосновательно, мы сможем хотя бы это доказать. В качестве положительной подвижки можно расценивать прямой запрет на применение наручников к женщинам. Это крайне важно. При этом, скорее всего, раньше наручники применялись только к женщинам, которым нужна была психиатрическая помощь. Но им нечего делать в колонии — их надо лечить», — сказала Меркачева.

Собеседница НСН добавила, что наручники применялись и ранее во всех случаях, прописанных в новом законе.

«Сегодня наручники применяются во всех тех случаях, которые теперь официально закреплены. Допустим, я не знаю ни одного случая, чтобы, например, пожизненно осужденный был не в наручниках при перемещении. Кроме того, идет речь о транспортировке осужденных в лечебные учреждения, в аэропорты и так далее. Теперь прописано, что в этих случаях нужно применять наручники, но они и так применялись. Конечно, бывает, что среди заключенных встречаются не самые приятные люди. Многие из них могут представлять угрозу для других людей, среди них есть и психически неуравновешенные. Я так понимаю, что с учетом недокомплекта сотрудников система ФСИН пытается максимально подстраховаться, чтобы не было случаев нападения на конвоиров», — подытожила она.

Ранее Меркачева заявила, что содержание людей, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в «аквариумах» создает психологическое давление на них и их близких, а также заведомо портит им репутацию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

