Юрист напомнила про двойную оплату работы в праздники

Работодатель не имеет права уменьшать зарплату из-за нерабочих праздничных дней, а работа в такие даты должна оплачиваться минимум в двойном размере. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

Она пояснила, что при окладной системе наличие праздничных выходных не может быть основанием для снижения зарплаты. Если же сотрудник получает сдельную оплату или работает по часовым и дневным ставкам, за праздничные дни, когда он не работал, ему должно начисляться дополнительное вознаграждение, размер которого определяется внутренними документами компании.