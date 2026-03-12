Юрист напомнила про двойную оплату работы в праздники
Работодатель не имеет права уменьшать зарплату из-за нерабочих праздничных дней, а работа в такие даты должна оплачиваться минимум в двойном размере. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
Она пояснила, что при окладной системе наличие праздничных выходных не может быть основанием для снижения зарплаты. Если же сотрудник получает сдельную оплату или работает по часовым и дневным ставкам, за праздничные дни, когда он не работал, ему должно начисляться дополнительное вознаграждение, размер которого определяется внутренними документами компании.
По словам Чириковой, если сотрудник выходит на работу в праздник, его труд оплачивается минимум в двойном размере согласно статье 153 ТК РФ. Вместо повышенной оплаты работник может выбрать дополнительный день отдыха. При этом, если такой отгул не был использован до увольнения, работодатель обязан выплатить компенсацию.
Эксперт также отметила, что для сотрудников со сменным графиком обычные суббота и воскресенье оплачиваются стандартно, однако смена в федеральный праздник все равно должна оплачиваться по повышенным правилам. Она добавила, что в 2026 году россиян ждут дополнительные выходные в мае, июне, ноябре и декабре, а предпраздничные рабочие дни — 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября — будут сокращены на 1 час, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Юрист напомнила про двойную оплату работы в праздники
- Минобороны сообщило об уничтожении 30 беспилотников над регионами России
- Суд Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» по выплате $1,37 миллиардов «Нафтогазу»
- Два человека ранены при атаке дронов на АЗС в Брянской области
- Автошколы удивило предложение депутатов обучать водителей заправляться
- Кейт Уинслет может получить главную роль в новом фильме по «Властелину колец»
- Пять лет вместо штрафа: Бурматов о наказании за жестокое обращение с животными
- Юрист предупредил о штрафах за сбор некоторых весенних цветов
- Путин сменил первого замглавы МВД России
- Милонов заявил, что держит в кабинете кнопочные телефоны на случай сбоев связи