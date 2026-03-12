Долина рассказала, как пережила ситуацию с квартирой в Хамовниках

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что не обращалась за помощью психологов после ситуации с квартирой в Хамовниках. Об этом сообщает РИА Новости.

Певица рассказала, что справилась с произошедшим самостоятельно и не прибегала к какой-либо специальной поддержке. По ее словам, она не обращалась к специалистам и не использовала дополнительные методы, чтобы пережить скандал вокруг жилья.