Долина рассказала, как пережила ситуацию с квартирой в Хамовниках
Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что не обращалась за помощью психологов после ситуации с квартирой в Хамовниках. Об этом сообщает РИА Новости.
Певица рассказала, что справилась с произошедшим самостоятельно и не прибегала к какой-либо специальной поддержке. По ее словам, она не обращалась к специалистам и не использовала дополнительные методы, чтобы пережить скандал вокруг жилья.
Спор связан с квартирой в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил выселить Долину из этой квартиры, а также снять с регистрационного учета ее дочь и внучку.
Ранее Верховный суд России признал Лурье законной собственницей квартиры. Ключи от жилья были переданы адвокату новой владелицы 19 января 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
