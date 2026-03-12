Осужденные за теракт в «Крокусе» не смогут выйти по УДО
Осужденные на пожизненное заключение исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» фактически не имеют шансов выйти на свободу по условно-досрочному освобождению. Об этом заявил полковник юстиции в отставке Сергей Пелих, сообщает РЕН ТВ.
По его словам, для УДО необходимо доказать исправление и возмещение причиненного ущерба, однако по делу о теракте предъявлены крайне крупные исковые требования со стороны потерпевших. Пелих отметил, что ему неизвестны случаи, когда осужденные на пожизненный срок за подобные преступления освобождались досрочно.
Эксперт также рассказал, что осужденные могут просить о переводе в страну гражданства для отбывания наказания, однако такая процедура сложна и в последнее время практически не применяется. При этом существует риск, что на родине они могут попасть под амнистию. Предполагается, что осужденных распределят по разным колониям особого режима для иностранцев.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли стрельбу и устроили пожар в здании, в результате погибли 144 человека. ФСБ сообщала о задержании 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться на автомобиле в сторону российско-украинской границы и были задержаны в Брянской области. Перед судом по делу предстали 19 фигурантов, передает «Радиоточка НСН».
