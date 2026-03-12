Осужденные за теракт в «Крокусе» не смогут выйти по УДО

Осужденные на пожизненное заключение исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» фактически не имеют шансов выйти на свободу по условно-досрочному освобождению. Об этом заявил полковник юстиции в отставке Сергей Пелих, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, для УДО необходимо доказать исправление и возмещение причиненного ущерба, однако по делу о теракте предъявлены крайне крупные исковые требования со стороны потерпевших. Пелих отметил, что ему неизвестны случаи, когда осужденные на пожизненный срок за подобные преступления освобождались досрочно.