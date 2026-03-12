Осужденные за теракт в «Крокусе» не смогут выйти по УДО

Осужденные на пожизненное заключение исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» фактически не имеют шансов выйти на свободу по условно-досрочному освобождению. Об этом заявил полковник юстиции в отставке Сергей Пелих, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, для УДО необходимо доказать исправление и возмещение причиненного ущерба, однако по делу о теракте предъявлены крайне крупные исковые требования со стороны потерпевших. Пелих отметил, что ему неизвестны случаи, когда осужденные на пожизненный срок за подобные преступления освобождались досрочно.

Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам

Эксперт также рассказал, что осужденные могут просить о переводе в страну гражданства для отбывания наказания, однако такая процедура сложна и в последнее время практически не применяется. При этом существует риск, что на родине они могут попасть под амнистию. Предполагается, что осужденных распределят по разным колониям особого режима для иностранцев.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли стрельбу и устроили пожар в здании, в результате погибли 144 человека. ФСБ сообщала о задержании 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться на автомобиле в сторону российско-украинской границы и были задержаны в Брянской области. Перед судом по делу предстали 19 фигурантов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
ТЕГИ:ТерактКрокус Сити Холл

Горячие новости

Все новости

партнеры