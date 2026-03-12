Суд Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» по выплате $1,37 миллиардов «Нафтогазу»

Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» на решение международного арбитража, обязавшего компанию выплатить $1,37 миллиарда украинскому «Нафтогазу» по спору о транзите российского газа через Украину. Об этом сообщил ресурс Global Arbitration Review (GAR).

Спор связан с контрактом на транспортировку газа для европейских потребителей от 30 декабря 2019 года. В июне 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения судебных решений против «Газпрома» за пределами России и инициировать разбирательства за рубежом.