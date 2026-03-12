Суд Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» по выплате $1,37 миллиардов «Нафтогазу»
Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» на решение международного арбитража, обязавшего компанию выплатить $1,37 миллиарда украинскому «Нафтогазу» по спору о транзите российского газа через Украину. Об этом сообщил ресурс Global Arbitration Review (GAR).
Спор связан с контрактом на транспортировку газа для европейских потребителей от 30 декабря 2019 года. В июне 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения судебных решений против «Газпрома» за пределами России и инициировать разбирательства за рубежом.
При этом «Нафтогаз» направил «Газпрому» платежное требование на $1,37 миллиарда в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе. В свою очередь, российский суд ранее постановил, что украинская компания должна выплатить около $150 миллионов в пользу «Газпрома» в случае нарушения запрета на продолжение разбирательства в иностранном арбитраже, а в апреле 2025 года увеличил возможную судебную неустойку до $1,35 миллиарда.
Поставки российского газа через Украину сократились с мая 2022 года примерно в 2,5 раза — до 40–42 миллионов кубометров в сутки после остановки транзита через станцию «Сохрановка». «Газпром» заявлял, что перенос всех объемов на станцию «Суджа» технологически невозможен, а 1 января 2025 года сообщил о прекращении транзита после истечения соглашения с «Нафтогазом», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Юрист напомнила про двойную оплату работы в праздники
- Минобороны сообщило об уничтожении 30 беспилотников над регионами России
- Суд Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» по выплате $1,37 миллиардов «Нафтогазу»
- Два человека ранены при атаке дронов на АЗС в Брянской области
- Автошколы удивило предложение депутатов обучать водителей заправляться
- Кейт Уинслет может получить главную роль в новом фильме по «Властелину колец»
- Пять лет вместо штрафа: Бурматов о наказании за жестокое обращение с животными
- Юрист предупредил о штрафах за сбор некоторых весенних цветов
- Путин сменил первого замглавы МВД России
- Милонов заявил, что держит в кабинете кнопочные телефоны на случай сбоев связи