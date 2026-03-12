На Кубани после пожара на нефтебазе обнаружили опасные вещества в воздухе

В Тихорецке Краснодарского края зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола в воздухе. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Ведомство проводит исследования атмосферного воздуха в связи с возгоранием в городе. По итогам проверки специалисты выявили превышение ПДК по двум показателям — бензолу и ксилолу.