На Кубани после пожара на нефтебазе обнаружили опасные вещества в воздухе

В Тихорецке Краснодарского края зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола в воздухе. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Ведомство проводит исследования атмосферного воздуха в связи с возгоранием в городе. По итогам проверки специалисты выявили превышение ПДК по двум показателям — бензолу и ксилолу.

Перепелин: В Тихорецком районе ищут взрывоопасные предметы

Ранее региональный оперативный штаб сообщил о пожаре на нефтебазе в Тихорецке. Площадь возгорания составляет 3 800 квадратных метров.

По предварительной информации, пожар начался после падения обломков беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
