На Кубани после пожара на нефтебазе обнаружили опасные вещества в воздухе
В Тихорецке Краснодарского края зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола в воздухе. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
Ведомство проводит исследования атмосферного воздуха в связи с возгоранием в городе. По итогам проверки специалисты выявили превышение ПДК по двум показателям — бензолу и ксилолу.
Ранее региональный оперативный штаб сообщил о пожаре на нефтебазе в Тихорецке. Площадь возгорания составляет 3 800 квадратных метров.
По предварительной информации, пожар начался после падения обломков беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
