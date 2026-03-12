Славянск и Краматорск могут стать главной целью ВС РФ весной

Освобождение Славянска и Краматорска может стать приоритетной задачей российских войск весной в зоне спецоперации. Такое мнение высказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, основное направление боевых действий сейчас остается в Донбассе, где, как он считает, российские войска продолжают продвигаться. Эксперт отметил, что Славянско-Краматорская агломерация является самой укрепленной на этом направлении, а продвижение к Краматорску, в частности после взятия села Гришино, открывает возможности для дальнейшего наступления и попытки перекрыть снабжение ВСУ.

Марочко: ВСУ планируют провокацию в Краматорске

Дандыкин также заявил, что на Запорожском направлении российские силы могут попытаться продвинуться в сторону самого Запорожья. По его мнению, для этого необходимо взять под контроль район Орехова.

Он добавил, что активные боевые действия продолжаются и на приграничных участках, включая Харьковское и Сумское направления, где, по его словам, украинские войска удерживают позиции и не отступают, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВСУКраматорскСлавянск

Горячие новости

Все новости

партнеры