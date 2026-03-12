Славянск и Краматорск могут стать главной целью ВС РФ весной

Дандыкин также заявил, что на Запорожском направлении российские силы могут попытаться продвинуться в сторону самого Запорожья. По его мнению, для этого необходимо взять под контроль район Орехова.

Он добавил, что активные боевые действия продолжаются и на приграничных участках, включая Харьковское и Сумское направления, где, по его словам, украинские войска удерживают позиции и не отступают, передает «Радиоточка НСН».

